Başakşehir'den Ankaragücü'ne geçmiş olsun

Medipol Başakşehir, bir oyuncunun korona virüse yakalandığı MKE Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Medipol Başakşehir, bir oyuncunun korona virüse yakalandığı MKE Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başakşehir, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun korona virüse yakalanmasının ardından sarı-lacivertlilere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA