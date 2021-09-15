Başakşehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Başakşehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Başakşehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden 34 AFV 799 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

Kazayı görünce yardım etmek amacıyla durarak araçlarından inen vatandaşlara arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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