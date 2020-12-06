Son dakika haber... Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm
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Son dakika haber... Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm

06.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:07
Son dakika haber... Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm

Son dakika haberi: BŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinin güvenlik görevlisi devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü.

BŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinin güvenlik görevlisi devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir İkitelli ESKOOP Sanayi Sitesi içindeki bir sokakta meydana geldi. Sitenin güvenlik görevlisi, site içinde devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü. İhbar edilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 


- İstanbul
Son dakika haber... Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm
Son dakika haber... Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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