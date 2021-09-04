Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı
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Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibinin alevler arasında kalarak, alev aldığı ve can havliyle dışarı çıktığı görülüyor.

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci blokta, kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada, geçtiğimiz Salı günü, akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Yangını söndürmeye çalışan işyeri sahibinin yaralandığı, iki itfaiye görevlisinin ise dumandan etkilendiği yangında fabrikadan sıçrayan alevler, çevrede bulunan 1 kamyonet ve 2 otomobili de sararak kule döndürmüştü. 144 personel ve 65 itfaiye aracının katılımıyla gerçekleştirilen müdahalelerle yangın yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu, sabah saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Saatler süren yangının başlama anına dair güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıktığı andan itibaren fabrikada çalışan işçilerin dışarı kaçtığı ve yangına müdahale etmeye çalışan işyeri sahibinin alevler arasında kalarak alev aldığı görülüyor.

(Volkan Kayalar - Batuhan Toprak/İHA)

Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı
Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı
Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı
Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı
Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı
Başakşehir'deki kimya fabrikası yangınında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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