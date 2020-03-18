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Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, İstanbul, DHA, Güncel

BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, DHA İstanbul'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.

18.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:59
BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, DHA 

İstanbul'da yurtdışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı. 

Polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından 9 otobüsten yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak. 

Görüntü dökümü: : -----------------Yurt binasından görüntü-Polis ekiplerinden ve önlemlerden görüntü-Cama çıkan vatandaşlar  

 


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Kaynak: DHA

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