BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU
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Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, Karantina, Avrupa, Güncel

BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Cemil ÖZDEMİR/ BAŞAKŞEHİR Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada bulunanlar için 14 günlük süre doldu.

31.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:46
BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Cemil ÖZDEMİR/ BAŞAKŞEHİR Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada bulunanlar için 14 günlük süre doldu.

Avrupa ülkelerinden gelen Türk vatandaşlarının karantina altında tutulduğu Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda 14 günlük süre doldu. Karantinada bulunan kişilerin aileleri, karantinadaki yakınlarını almak için yurdun önüne geldi.

Kayseri'den geldiğini söyleyen Mükremin Akbulut "Annem ile babam burada. Fransa'dan gelmişlerdi. Karantina süreçleri sıkıntısız bir şekilde bitti. Bugün de saat 17.00'de çıkacaklar. Alıp memleketimize döneceğiz. Kendileriyle bugün görüştük. Herhangi bir sorun olmadığını ve bugün çıkacaklarını söylediler. Test yapılacak bir durum da olmadı. Günde 3 sefer ateşlerini ölçtüklerini söylediler." dedi.İzmir'den gelen Berk Karlık "Annem Belçika'dan geldi. 14 gün karantinada kaldı. Bugün son gün. Saat 17.00'de çıkacaklarını söylediler. Kontrollerini yaptılar. Kötü bir şey çıkmadı. Durumu iyi. Her gün düzenli olarak görüşüyoruz. Çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------------Yurttan görüntü-Ailelerini almaya gelenler röp-Polis önlemi-El sallayanlar

-Genel ve Detaylar


Kaynak: DHA

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