Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında "ihmal" iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında "ihmal" iddiası
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Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında "ihmal" iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında "ihmal" iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde 3 katlı fabrikayı ve çevresindeki iş yerlerine küle çeviren yangına itfaiyenin yanlış müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde 3 katlı fabrikayı ve çevresindeki iş yerlerine küle çeviren yangına itfaiyenin yanlış müdahalede bulunduğu iddia edildi. Yangının ilk başladığı ana ait çekilen görüntüler ortaya çıkarken, görgü şahidi Şahin Depkici, "İtfaiye'ye yaklaştım içeride solvent yanıyor, tiner yanıyor su sıkma diye uyardım. Tamam tamam dedi. İtfaiye eri biri geldi ama hala ateş yoktu çok cılız bir ateş vardı. İtfaiye hortumla su sıktı alev harladı. Bir daha sıktı alev harladı. Zaten filim koptu orada" dedi.

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan ham maddelerin depolandığı ve üretildiği bir tesiste geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Fabrikayı ve çevresindeki dükkanları küle çeviren yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangın çıktığı esnada sanayi sitesinde bulunan dükkanın da olan işletme sahibi Sıracettin Yılmaz yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. İki gündür hastanedeki tedavisi süren Yılmaz, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yangının yeni görüntüleri ortaya çıkarken, itfaiyenin de yangına yanlış müdahale ettiği iddia edildi.

Sanayi sitesi içerisinde bulunan ve dükkan sahibi Şahin Depkici yaşadıklarını anlattı. Depkici, "Ben içeride çalışıyordum. Kapıdan bir alev gördüm. Yan taraftaki komşumuz. Rahmetlik olan arkadaşımızı alev topu halinde gördüm. Arkasından da bir kişi su tutuyordu hortumla. Ben onu su tutma diye uyardım. İçeriye koştum. Bir örtü vardı örtüyü aldım arkadaşa sarıldım. Söndürmek için kapattım onu. Dükkanın önüne yere yığıldık. Yan taraftaki çalışanlarda geldiler. Onlar yanan arkadaşı uzaklaştırınca ben hortumu aldım. Alev yayılmasın diye su tutuyordum. O sırada yerde bir hortum vardı. İçinden çıkan sıvı da yanıyordu. İleride araba vardı. Onun altına gitmesin diye hortumu onun altına tuttum. Bu arada bir patlama oldu. İtfaiyeyi aradım. İtfaiyeyi bekledim. Sesini de duyunca ama itfaiye biraz geç kaldı. veya bana öyle geliyor" dedi.

İTFAİYENİN YANGINA YANLIŞ MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

İtfaiyenin yangına yanlış müdahale ettiğini iddia eden Depkici, "İtfaiye yaklaştım içeride solvent yanıyor, tiner yanıyor su sıkma diye uyardım bağırdım. Tamam tamam dedi. İtfaiye eri biri geldi ama hala ateş yoktur çok cılız bir ateş vardı. Geldi buradan hortumla su sıktı alev harladı. Bir daha sıktı alev harladı. Zaten filim koptu orada. Ben uyarmama rağmen su sıktı. Bende bunu söyledim. Bana dediler ki; bizim aracımız ilk 45 saniye su sıkar ondan sonra köpük sıkar. Bende madem ki bunu biliyor 45 saniye saniye başka yere tutsun hortumu köpük geldiğinde tutsun dedim. Yok itfaiye eri psikolojik olarak şey olmuştur dedi. Madem psikolojik olarak etkileniyor neden itfaiye eri oluyor. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Bu tamamen sitemle ilgili bir şey. İhbarda bulunurken kimya maddesi diye söylüyoruz. Yanan arkadaş 1 saat ambulans bekliyor niye gelen ambulansta yangınla ilgili sistem yok" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiası
Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiası
Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiası
Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiası
Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında 'ihmal' iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Son dakika gündem: Başakşehir'deki fabrika yangınında "ihmal" iddiasıBaşakşehir'deki fabrika yangınında "ihmal" iddiası - Haberler
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