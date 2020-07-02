Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı Başakşehir'de yürüyüş bandı üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor.

Başakşehir'de yürüyüş bandı üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. 2 bin 500 metre kare alanda etkili olan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın sabah saatlerinde Başakşehir Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yürüyüş bandı yapan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

2 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu fabrikadan çıkan siyah dumanı gören bekçi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sultangazi itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.

Siyah duman gökyüzünü kapladı

İlk belirlemelere göre her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA