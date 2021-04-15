Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler

Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan bilgievleri, birçok sanat dalında gençlere eğitim imkanı sunuyor. Bu merkezlerden biri olan Bahçeşehir Bilgievi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

SANAT DALLARI TEK ÇATI ALTINDA

Müzik, tiyatro ve el sanatlarını tek çatı altında toplandığı Bahçeşehir Bilgievi'nde Başakşehirli gençler, bir yandan usta eğitmenlerden ders alıyor diğer yandan sanatın her alanında gelişim imkanı buluyor.

SANATA GÖNÜL VEREN GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI

Bahçeşehir Bilgievi'nde profesyonel kadrolardan eğitim alma imkanı bulan Başakşehirli gençler, hayallerini süsleyen konservatuvar yolunun da kapılarını açılıyor. Bilgievinde sanatseverlere keman, gitar, piyano, ney, bağlama, ebru, resim ve tiyatro alanında eğitimler veriliyor.

Başakşehirli gençler bir yandan okul harici zamanlarını değerlendirirken, diğer yandan yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilme imkanına sahip oluyor. Gençlerin sanata dair buluşma noktası haline dönüşen Bahçeşehir Bilgievi'nde kısa süre içerisinde yeni sanat dallarına yönelik eğitim faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı