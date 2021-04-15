Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler

Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

 Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan bilgievleri, birçok sanat dalında gençlere eğitim imkanı sunuyor. Bu merkezlerden biri olan Bahçeşehir Bilgievi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

SANAT DALLARI TEK ÇATI ALTINDA

Müzik, tiyatro ve el sanatlarını tek çatı altında toplandığı Bahçeşehir Bilgievi'nde Başakşehirli gençler, bir yandan usta eğitmenlerden ders alıyor diğer yandan sanatın her alanında gelişim imkanı buluyor.

SANATA GÖNÜL VEREN GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI

Bahçeşehir Bilgievi'nde profesyonel kadrolardan eğitim alma imkanı bulan Başakşehirli gençler, hayallerini süsleyen konservatuvar yolunun da kapılarını açılıyor. Bilgievinde sanatseverlere keman, gitar, piyano, ney, bağlama, ebru, resim ve tiyatro alanında eğitimler veriliyor.

Başakşehirli gençler bir yandan okul harici zamanlarını değerlendirirken, diğer yandan yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilme imkanına sahip oluyor. Gençlerin sanata dair buluşma noktası haline dönüşen Bahçeşehir Bilgievi'nde kısa süre içerisinde yeni sanat dallarına yönelik eğitim faaliyetlerinin başlatılması planlanıyor.


Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler
Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler
Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Burak Sergen Damla Sönmez
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir'deki bilgievlerinde farklı sanat dallarında eğitimler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:20:53. #1.16#

title