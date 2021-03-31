Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada
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Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Başakşehir'de Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı
Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Başakşehir'de Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor, vatandaşlar ise çığlık atıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçeşehir Gölet mevkii Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni Akyol Bulvarı'nda 4 kişi bir restoranın önünde beklediği esnada yanlarına gelen 3 kişiyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine tabancalarını çeken taraflar, çatışmaya başladı. Çatışma sonucunda 4 kişi yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çatışma anları kamerada

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i ağır 2 yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çatışma anlarına ait ise en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor. Vatandaşlar ise çığlık atıyor. Şahıslar hemen ardından kaçıyor. - İSTANBUL

Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada
Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada
Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada
Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada
Son dakika haber: Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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