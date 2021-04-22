Son dakika haberi | Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın
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Son dakika haberi | Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın Zamak imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü Başakşehir'de Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki zamak üretiminin yapıldığı imalathanede yangın çıktı.

Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın

Zamak imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - Başakşehir'de Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki zamak üretiminin yapıldığı imalathanede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi içinde zamak üretiminin yapıldığı imalathanede çıktı. Edinilen bilgiye, zamak üretiminin yapıldığı imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle kimyasal madde yanmaya başladı. Alevler bir anda büyüdü. Çalışanlar yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangıda imalathanede hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberi | Başakşehir'de zamak imalathanesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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