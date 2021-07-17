BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI

BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTIVeysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR, Bahçeşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Yaren Sönmez' (17) motosikletli kurye çarptı.

BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR, Bahçeşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Yaren Sönmez' (17) motosikletli kurye çarptı. Sönmez hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba saat 16.00 sıralarında Gölet Mevkii'nde meydana geldi. Zehra Yaren Sönmez, bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek için bir süre bekledi. Sönmez'e geçtiği sırada motosikletli kurye çarptı. Yol kenarına götürülen Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in dişlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan motosikletliyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı