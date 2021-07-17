BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTIVeysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR, Bahçeşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Yaren Sönmez' (17) motosikletli kurye çarptı.

BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR, Bahçeşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Yaren Sönmez' (17) motosikletli kurye çarptı. Sönmez hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba saat 16.00 sıralarında Gölet Mevkii'nde meydana geldi. Zehra Yaren Sönmez, bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek için bir süre bekledi. Sönmez'e geçtiği sırada motosikletli kurye çarptı. Yol kenarına götürülen Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez'in dişlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan motosikletliyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI
BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI
BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI
BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Serra Arıtürk Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞAKŞEHİR'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KIZA MOTOKURYE ÇARPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:42:57. #1.14#

title