BAŞAKŞEHİR'DE YOL KENARINDAKİ KÖPEĞİ CİPİYLE EZİP KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar halde buldu. Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldüğünü anladı. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendikten sonra olay ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip, kaçtığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kayıtları inceleyen polisler, köpeği ezen kişiyi tespit ederek, polis merkezine götürdü. Sürücünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"CANİNİN BİLE İSTEYE KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK"

Görüntü dökümü:

-Seda Gökmen ile röp

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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