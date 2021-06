Başakşehir'de yol kenarına atılan kimyasal atığın üzeri toprakla örtüldü

Başakşehir'de yol kenarına atılan kimyasal atığın üzeri toprakla örtülürken, ekipler atığı döken plakasız kamyonu bulmak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, Başakşehir Hürriyet Bulvarı Kalender Sokak'ta yol kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 gün önce plakasız hafriyat kamyonundan kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye kötü koku yayılırken, maddeden duman çıkması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, yol tedbir amaçlı kapatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine geleceği öğrenilirken, maddenin üzeri toprakla örtüldü. Ekiplerin önlemleri sürerken, polis ekipleri atığı döken plakasız kamyonu bulmak için çalışma başlattı.

"Nefes alamıyoruz"

Nesrin Okçu adlı vatandaş, "Ben her sabah bu yolu kullanıyorum. Her sabah burası bu şekilde. Nefes alamıyoruz. Şu an keskin bir koku var. Kimin attığı neden attığını bilmiyorum. Burada şantiyeler görevliler var onlar görebilirler" dedi.

Öte yandan yol kenarına atılan madde havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı