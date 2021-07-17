Başakşehir'de "Yeşil" duvarlara işleniyor
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Başakşehir'de "Yeşil" duvarlara işleniyor

Başakşehir'de 'Yeşil' duvarlara işleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Beldiyesi, hayata geçirdiği yeni bir projeyle yeşil alan çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı.

Başakşehir Beldiyesi, hayata geçirdiği yeni bir projeyle yeşil alan çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. İlçe genelindeki istinat duvarlarına yeşilin her tonu adeta nakış gibi işlenmeye başladı. Yeşil alan çalışmalarında farklı bir uygulama başlattıklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Artık Başakşehir'in duvarlarına da yeşil sevdamızı işliyoruz" dedi.

Yeşil alan çalışmalarına farklı bir boyut kazandıran Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki istinat duvarlarına yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarı ile Başakşehir'de, yeşilin her tonu ilçenin noktalarına işleniyor. İstinat duvarlarında kullanılan malzemelerin tamamına yakını da geri dönüşümden elde ediliyor.

İlk uygulama Kayaşehir'de yapıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje kapsamında ilk uygulamanın yapıldığı Kayaşehir Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi. Başakşehir'in her noktasını yeşilin her tonuyla süslediklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Belediyesi olarak yeşile sonuna kadar sahip çıkıyor, istinat duvarlarımızı birbirinden güzel slogan ve sembollerle dekoratif bir şekilde kaplıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızın ilkini Kayaşehir bölgemizde başlattık" diye konuştu.

"Başakşehirliler çok beğendi"

Duvar kaplamalarının geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığına işaret eden Başkan Kartoğlu, "Komşularımız yeni uygulamamızı çok beğendi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor" dedi.

"İBB yeşil alanları yok etti"

Başakşehir'de hiçbir yeşil alana zarar verilmediğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul'un simgelerinden biri olan dikey bahçe uygulamasını kaldırarak yeşil alanları yok etti. Bunu asla kabul edemeyiz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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