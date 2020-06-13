Başakşehir'de yenilmezlik serisi 8 maça çıktı
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
13.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:00
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Süper Lig'in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler bu maçla birlikte yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, ligde en son 19. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler daha sonra oynadığı 8 müsabakada 6 kez galip gelirken, 2 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA