Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı. Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Kasımpaşa Tesisleri'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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