Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek'in antrenmana katılmadığı ifade edildi. Enzo Crivelli'nin ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan