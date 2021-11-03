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Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, geniş ve dar alanlarda yapılan pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Kas zorlanması olan Junior Caiçara, Ravil Tagir ve Alexandru Epureanu'nun tedavilerine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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