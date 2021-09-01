Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi

Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangında çevredeki çok sayıda işyeri de hasar gördü.

- Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangında çevredeki çok sayıda işyeri de hasar gördü. 8 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11. Blokta bulunan kolonya ve dezenfektan imalatı yapılan kimya fabrikasında yangın çıkmış, yangın kimyasalların etkisiyle kısa sürede büyüyerek bütün bloğu sarmıştı. İş yerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçramıştı. Yangın nedeniyle çok sayıda işyerinde büyük çapta hasar oluştu. Gün ışığıyla birlikte sokakta oluşan hasar gözler önüne serildi. Yangın sonrasında sanayi sitesinde bulunan ve yaklaşık 35 işletmeye ev sahipliği yapan sokak kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi
Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi
Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi
Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir'de yangının ardından bir sokak kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:24:48. #1.16#

title