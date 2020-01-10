BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2)
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BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2)

BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:29
BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2)

'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor

Görüntü Dökümü:

-----------Yangından görüntü

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Kaynak: DHA
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