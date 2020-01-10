Başakşehir'de yangın paniği ; Okul tahliye edildi
Haberler » Güncel » Başakşehir'de yangın paniği ; Okul tahliye edildi - Haber

Başakşehir'de yangın paniği ; Okul tahliye edildi

BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

10.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:40
Başakşehir'de yangın paniği ; Okul tahliye edildi

'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler