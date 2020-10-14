Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
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Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi

14.10.2020 02:33 | Son Güncelleme: 14.10.2020 02:49

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde ülke genelinde sahte içkiden zehirlenme nedeniyle ölümlerin artması üzerine harekete geçti.

Başakşehir'de bulunan sanayi sitesindeki depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 7 bin litre etil ve metil alkol ele geçirdi.

Deterjan imalatı için kiralandığı öğrenilen depodaki sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve bidonlara el konuldu.

Üretilen sahte içkinin çeşitli illerde merdiven altı satış yaptıkları öğrenilen kişilere gönderildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince iki zanlı gözaltına alındı, kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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