Başakşehir'de virajda buzlanma nedeniyle kayan İETT otobüsü korku dolu anlar yaşattı

Başakşehir'de virajda buzlanma nedeniyle kayan İETT otobüsü yoldakilere korku dolu anlar yaşattı.

Başakşehir'de dün akşam kar yağışıyla kayganlaşan yolda araçlar zor anlar yaşadı. O araçlardan biri de İETT otobüsüydü. Virajda kayan otobüs araçlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı