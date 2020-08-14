Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut projesi
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Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut projesi

Başakşehir Belediyesi vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunmak için sosyal konut projesini hayata geçirdi.

Başakşehir'de vatandaşlara sosyal konut projesi
14.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:23

Başakşehir Belediyesi vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunmak için sosyal konut projesini hayata geçirdi. 'Yuvam Bahçeşehir Evleri' projesi vatandaşlara modern yaşam alanları ve çocuklar için güvenli bir ortam sağlamayı vaad ediyor.

Sosyal konut projesi anlayışı ile Başakşehir Belediyesi 'Yuvam Bahçeşehir Evleri'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirildi. 'Yuvam Bahçeşehir Evleri' projesi vatandaşlara modern yaşam alanları ve çocuklar için güvenli bir ortam sağlamayı vaad ediyor. Projenin ilk etabı 752 konut ve 16 mağazadan oluşuyor. Günün 24 saati güvenlik, açık kapalı otopark, spor salonu, sosyal alanlar, camiler, eğitim kurumları, üniversiteler ve hastaneler imkanı sağlıyor. 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı planlara sahip daire seçeneklerine sahip Yuvam Bahçeşehir Evleri, 344.bin TL'den başlayan fiyatları, 0,64 vade oranı, yüzde 5 peşinat ve 120 aya kadar 2.700 TL'den başlayan taksit imkanlarla vatandaşlara satış sunuyor.

'Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva' anlayışıyla yola çıkılan projeye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Akar Grup Ramazan Pamuk'un konuşmaları ile başladı.

"AMACIMIZ DÜŞÜK GELİRLİ İNSANLARIMIZIN DA KONUT SAHİBİ OLMASI"

Sosyal içerikli konutlara devam edeceklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şunları söyledi:

"Başakşehir arazi yapısı olarak depreme dayanıklı bir bölge ve bu yönüyle ön plana çıkıyor. Bugün de sosyal içerikli binaların tanıtımını yapıyoruz. Yuvam Bahçeşehir Evleri lokasyon olarak Başakşehir'in en güzel yerlerinden birisi. Hem şehir içerisinde hem de insanların rahatlıkla alabileceği rakamlarda. Amacımız düşük gelirli insanlarımızın da konut sahibi olması. Vatandaşlarımız proje ile ilgili bütün detayları 'Yuvan Bahçeşehir Evleri' internet sitesinden bulabilir" 

"BAŞAKŞEHİR, BAHÇEŞEHİR, HADIMKÖY ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ BAĞLANTI YOLUNUN İNŞAATI YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK"

"Vatandaşlarımızın Bahçeşehir'e gelirken yaşadığı trafik problemi ile bilgili bir müjdeli haberi buradan duyurmak istiyorum" diyen Başkan Kartoğlu, "Birkaç ay sonra başlayacak olan ve yakın zamanda Ulaştırma Bakanımız tarafından da ilan edilecek olan Başakşehir, Bahçeşehir, Hadımköy üçüncü köprü bağlantı yolunun inşaatı yakın zamanda başlayacak. Eğer o yol oluşursa Başakşehir'deki yaşam keyfi bir kat daha artmış olacak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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