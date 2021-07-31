Başakşehir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi
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Başakşehir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Sitesinde düzenlenen operasyonda eroin yapımında kullanılan 3 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Sitesinde düzenlenen operasyonda eroin yapımında kullanılan 3 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sanayi sitesindeki depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 ton asit anhidrit ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kriminal ve olay yeri inceleme ekiplerince kimyasal maddeden örnek alındı.

İncelemelerin ardından depo mühürlenirken, kimyasal madde imha edilmek üzere götürüldü.

Ele geçirilen hammaddenin 1,5 ton eroin üretimine yetecek miktarda olduğu ifade edildi.

Başakşehir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi
Başakşehir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi
Başakşehir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi
Başakşehir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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