Başakşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Başakşehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.



Buradan operasyona çıkan ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bazı adreslerde ve metruk binalarda arama yaptı.



Bazı kahvehanelerde de arama yapan ekipler, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünü yaptı.



Operasyonda narkotik dedektör köpekler de kullanıldı.