Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

12.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:50

İstanbul'da, eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri, bazı kapıları kırarak içeri girebildi.

İçeri girilmesinin ardından yapılan aramalarda satışa hazır bulunan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramaların ardından 'torbacı' diye tabir edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesi sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA