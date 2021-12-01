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Başakşehir'de uçan çatı, direği devirdi, korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başakşehir'de uçan çatı, direği devirdi, korku dolu anlar yaşattı

Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak elektrik direğini devirdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçarak elektrik direğini devirdi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. Meteoroloji'nin uyarıları üzerine İstanbul'da etkili olan lodos nedeni ile Başakşehir'de bulunan bir binanın çatısı uçtu. Kağıt gibi uçan çatının bir kısmı elektrik direğini devirirken, diğer kısmı karşı binanın camlarına çarparak kırdı. Olay sırasında sokağın boş olması, yaşanabilecek olası bir yaralanmanın önüne geçti. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sokaktaki iş yeri sahibi Hasan Karalar, "Ben buradaydım, canlı canlı olayları gördüm. Birdenbire rüzgarın etkisiyle karşı binanın çatısı uçtu, elektrik direğini yıktı, karşı binanın camını parçaladı. Kimseye zarar gelmedi, birkaç maddi zarar oldu. Yolu kapattı. Korku dolu anlar yaşadım bize bir şey olacak mı diye. Buradan gelen insanları uyararak korumaya çalıştım" diye konuştu. - İSTANBUL

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