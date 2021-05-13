'Başakşehir'de tüm engelleri kaldırdık'
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'Başakşehir'de tüm engelleri kaldırdık'

'Başakşehir'de tüm engelleri kaldırdık'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Engelliler Haftası nedeniyle, Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileri Başakşehir'de sahne aldı.

Engelliler Haftası nedeniyle, Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileri Başakşehir'de sahne aldı. Öğrencilerin hep birlikte söylediği 'Hayat Bayram Olsa' şarkısına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, Engelliler Haftası'nı Ramazan Bayramı'nın coşkusuyla buluşturdu. Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileri aynı sahne bir araya geldi. Etkinlik alanına elinde pembe ve beyaz balonlarla gelen ilçenin Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin söylediği 'Hayat Bayram Olsa' şarkısına eşlik etti.

"MUTLULUĞA ENGEL YOK"

Başakşehir'de mutluluğa engel olmadığını belirten Kartoğlu, "Başakşehir'de tüm engelleri kaldırdık. Bir yanda Ramazan Bayramı'nın coşkusu, diğer yanda Engelliler Haftası'nın mutluluğunu yaşıyoruz. Başakşehir'de yaşayan komşularımızın Ramazan bayramı mübarek olsun. Engelli bireylerimizin Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi. 

"BAŞAKŞEHİRLİ GENÇLER GELECEĞE IŞIK TUTUYOR"

Etkinlik sonrası Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileriyle sohbet eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'imizin gençleri, geleceğine ışık tutuyor. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ve buna benzer organizasyonların her dönem yapılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


'Başakşehir'de tüm engelleri kaldırdık'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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