BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ BÖYLE SIKIŞTIRDI
Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Başakşehir'de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştıran kamyon sürücüsü, kamyonetin aynasını kırdı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntü dökümü:-------------Cep telefonu görüntüleri-Kamyonun sıkıştırması
-Çarpması
Kaynak: Demirören Haber Ajansı