BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ BÖYLE SIKIŞTIRDI

Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştıran kamyon sürücüsü, kamyonetin aynasını kırdı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-------------Cep telefonu görüntüleri-Kamyonun sıkıştırması

-Çarpması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı