BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ BÖYLE SIKIŞTIRDI
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BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ BÖYLE SIKIŞTIRDI

BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ BÖYLE SIKIŞTIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünü sıkıştıran kamyon sürücüsü, kamyonetin aynasını kırdı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Görüntü dökümü:

-------------Cep telefonu görüntüleri-Kamyonun sıkıştırması

-Çarpması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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