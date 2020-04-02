Başakşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Masko-Altınşehir mevkisinde Edirne istikametine giden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LAE 513 plakalı servis minibüsü ile 34 BCK 208 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü araçta sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ve kazada yaralanan bir kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde yoğunlaşan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesinden sonra normale döndü.

Kaynak: AA