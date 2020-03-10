BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI - Haber
Başakşehir, Güncel

BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

Ersan SAN İSTANBUL DHABaşakşehir'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı.

10.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:32
BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdulkerim Aksu'nun kullandığı 34 HT 2761 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Ahmed Favzi Mahmed'in kullandığı 34 MM 9068 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Abdulkerim Aksu, arka koltukta bulunan 1 çocuk ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Favzi Mahmed ve yanındaki 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Abdulhamit Gül
Magazin Nur Dan Sadi Konuk Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Podolski Ersun Yanal Berkay Şahin Ünal Karaman İsmail Kartal
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:24:16. #1.14#