Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

10.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:53

Başakşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DG 5995 plakalı düğün konvoyundaki bir otomobil ile Hayri T'nin kullandığı 34 BRG 405 plakalı kamyonet ve Fikret K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet refüje devrilirken, trafik lambası direği de devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada, damadın annesi olduğu belirtilen Ayşe Gülen Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirlerken, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA