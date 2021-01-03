Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü

03.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:21

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 DFE 683 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de kaza yerinde temizlik ve kumlama çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten verilirken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız İtfaiye Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Başakşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 10:21:07. #1.14#
title