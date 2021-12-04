Başakşehir'de tır bariyerlere çarpıp otluk alana girdi - Haberler
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Başakşehir'de tır bariyerlere çarpıp otluk alana girdi

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Başakşehir'de tır bariyerlere çarpıp otluk alana girdi

Başakşehir'de tırın, bariyere çarpıp otluk alana geçmesiyle meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de tırın, bariyere çarpıp otluk alana geçmesiyle meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, O3 Kuzey Yanyolu Caddesi Edirne istikametinde ilerleyen tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücü V.K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak otluk alana girdi.

Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Çekici yardımıyla tırın kaldırılması çalışmaları sürüyor.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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