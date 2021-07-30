BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI
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BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de plastik, ayakkabı ve kumaş yüklü TIR alev alev yandı.

Başakşehir'de plastik, ayakkabı ve kumaş yüklü TIR alev alev yandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde ayakkabı, plastik ve kumaş yüklü 48 ABS 625 plakalı TIR'da çıktı. Mehmet Elalmış'ın kullandığı TIR'ın şoför kabininde başlayan yangında bir anda alevler yükseldi. Elalmış, TIR'ı hemen yol kenarına çekerek aşağı indi. Alevler dorseye de sıçrayarak TIR'ı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan şoför Mehmet Elalmış'ın yakınları olay yerine gelerek kullanılabilecek durumda olan malzemeleri başka bir kamyonete taşıdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI
BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI
BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI
BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI
BAŞAKŞEHİR'DE TIR ALEV ALEV YANDI; YANMAYAN MALZEMELER KAMYONA TAŞINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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