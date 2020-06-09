Başakşehir'de test sonuçları negatif Medipol Başakşehir Kulübü, teknik-idari heyet, kulüp çalışanları ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik-idari heyet, kulüp çalışanları ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıdı.

Kaynak: DHA