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Başakşehir'de test sonuçları negatif

Başakşehir'de A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Başakşehir'de test sonuçları negatif
02.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:37

Başakşehir'de A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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