Başakşehir'de tercih karavanı 6 Ağustos'ta yollarda
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Başakşehir'de tercih karavanı 6 Ağustos'ta yollarda

Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor.

Başakşehir'de tercih karavanı 6 Ağustos'ta yollarda
04.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:56

Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Üniversite adayları için hazırlanan tercih karavanı ile 9 gün boyunca 9 ayrı noktada tercih rehberlik hizmeti verilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih maratonuyla devam ederken, Başakşehir Belediyesi, öğrencileri bu zorlu süreçte de yalnız bırakmayacak. Yollara çıkmaya hazırlanan "tercih karavanı", uzman rehber öğretmenleri ile tercih sürecinin son gününe kadar Başakşehir'in farklı noktalarında tercih yapmak isteyen öğrencilere hizmet verecek.

Tercih karavanı 9 gün yollarda olacak

Alanında uzman rehberler, tercih kılavuzlarını, alınan puanları ve öğrencilerin yatkınlığını baz alarak tercih konusunda adaylara yardımcı olacak. Öğrencilerle ilk olarak 6 Ağustos'ta Başakşehir Millet Kıraathanesi önünde buluşacak olan tercih karavanı, 9 gün boyunca tercih için öğrencilerin yanında olacak.

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin ardından seyreden günlerde sırasıyla Güvercintepe Mahalle Muhtarlığı, Altınşehir Mahalle Muhtarlığı, Sular Vadisi 15 Temmuz Anıtı, Başakşehir 2. Etap Site Yönetimi, Ayazma Konutları İMKB Alparslan Ortaokulu, Şahintepe Bilgievi, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Boğazköy Parkı, tercih karavanının durakları olacak. Tercih karavanı, 9 gün boyunca 9 farklı noktada 11.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarını ağırlayacak.

Başkan Kartoğlu tercih karavanında

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri ve Gençlik Merkezi Genel Koordinatörü Bilal Sekman, tercih karavanının geçen yıllardan farklı olarak korona virüs tedbirlerine uygun hizmet vereceğini, karavanlarda sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat edileceğini ifade etti. Sekman, 6 Ağustos'taki ilk hizmet gününe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katılacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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