Başakşehir'de "tavuklu keşkeş" ölüm getirdi: 2 ölü
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Başakşehir'de "tavuklu keşkeş" ölüm getirdi: 2 ölü

Başakşehir'de 'tavuklu keşkeş' ölüm getirdi: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Başakşehir'de bir süre önce yarısını kullandıkları tavuğu 15 gün sonra buzluktan çıkarıp iftarda keşkek yaparak yedikleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir'de bir süre önce yarısını kullandıkları tavuğu 15 gün sonra buzluktan çıkarıp iftarda keşkek yaparak yedikleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı yemekten yedikleri iddia edilen 1'i çocuk 2 kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.

Olay, 6 Mayıs Perşembe günü Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Nurcan Görgülü, 15 gün önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan çıkararak keşkek yaptı. Nurcan Görgülü ardından Günay Görgülü (57) ve halası Gülsen Seçim'i iftara davet etti. İftarda Nurcan Görgülü'nün yaptığı keşkeği yiyen yakınları fenalaşarak Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gülsen Seçim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir süre tedavi gören Günay Görgülü ise 7 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Günay Görgülü ve Seçim'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Görgülü'nün cenazesi Ordu'ya, Seçim'in ise İzmir'e gönderildi.

Günay Görgülü'nün ev sahibi Veysel Köroğlu, "Günay hanım buraya taşınalı 4 ay oluyor. İyi bir kadındı. Yedikleri bir yemekten zehirlendiklerini duydum. Tavuk alıp keşkek yapıyorlar. Zehirlenmişler. Bir yerden bir erzak aldıklarını duydum. Görümcesinin oraya gidiyor. Orada yemek yapıp yiyorlar. O yemekten sonra ilk görümcesi ağırlaşıyor. 1 gün sonra da Günay abla ağırlaşıyor. Keşkek ve tavuk dediler. Hastaneye gitmişler. Görümcesi ile birlikte. Biri ufak 1 buçuk yaşında, diğerinin yaşını bilmiyorum. Orta yaşlarda. Hastanede yoğun bakımda diye duydum. Sakin birilerdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi! 2 kişi öldü, anne ve kızı yoğun bakımda
Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi! 2 kişi öldü, anne ve kızı yoğun bakımda
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