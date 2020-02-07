Başakşehir'de su tankeri devrildi
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Başakşehir'de su tankeri devrildi

BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.

07.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:53
Başakşehir'de su tankeri devrildi
BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Muratdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yönetimindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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