Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada üzerine su sıçradığı iddia edilen kişi, yaşanan arbedede kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi 8. Blok'ta yaşandı. İddiaya göre, İren Ş.'nin iş yerinin önünü suladığı sırada yan komşusu Servet B.'nin üzerine su sıçradı. Tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Servet B. iş yerinden aldığı av tüfeği ile İren Ş.'nin üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan arbedede Servet B. kendi tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Servet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'KENDİ SİLAHLIYMIŞ'

Çevrede esnaf olan Ayhan Türkmen, Dışarı çıktığımda zaten bir kişi yerdeydi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Karşı tarafa silah çekmiş sonra silah patlama sesleri duyuldu. Kendi silahlıymış. dedi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI
Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI
Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI
Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI
Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Nur Sürer Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:11:21. #1.16#

title