Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SU SIÇRATMA KAVGASINDA KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE AĞIR YARALANDI

Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada üzerine su sıçradığı iddia edilen kişi, yaşanan arbedede kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi 8. Blok'ta yaşandı. İddiaya göre, İren Ş.'nin iş yerinin önünü suladığı sırada yan komşusu Servet B.'nin üzerine su sıçradı. Tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Servet B. iş yerinden aldığı av tüfeği ile İren Ş.'nin üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan arbedede Servet B. kendi tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Servet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'KENDİ SİLAHLIYMIŞ'

Çevrede esnaf olan Ayhan Türkmen, Dışarı çıktığımda zaten bir kişi yerdeydi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Karşı tarafa silah çekmiş sonra silah patlama sesleri duyuldu. Kendi silahlıymış. dedi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı