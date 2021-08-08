Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
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Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor

Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen "Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi" projesi kaldığı yerden devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen "Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi" projesi kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından ücretsiz uygulanan proje ile 6 yılda 13 binin üzerinde çocuk, bedensel özellikleri ve yeteneklerine en uygun spor branşına yönlendirildi.

Hayata geçirdiği projelerle Başakşehirlileri 7'den 70'e sporla buluşturan Başakşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen "Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi" projesi kapsamındaki ölçümlere yeniden başlandı.

Başakşehirli çocuklar Sporun T'si ile daha başarılı

Projede çalışmaların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyularak yeniden başladığını belirten Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şefi Aydın Sarıkuş, "2015 yılında belediyemiz tarafından hayata geçirilen proje ile spor parklarımızda 21 farklı branştan hizmet alan tüm sporcularımızın kuvvet, koordinasyon, denge ve çabukluk gibi 17 farklı parametrede anantropometrik ölçümleri yapılıyor. Bu sayede bedensel ve sportif gelişimlerini daha sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz. Hem de çocukların hangi spor branşını yaparlarsa ileride daha başarılı olurlar sorunun cevabını buluyoruz. Spor parklarımızdaki çocuklarımızın 3 ayda bir antropometrik ölçümlerini alarak projeye dahil ediyoruz." diye konuştu.

13 binden fazla çocuğun ölçümleri yapıldı

Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından ücretsiz uygulanan proje ile çocukların, sportif bedensel özelliklerini bilimsel metotlarla tespit edilerek daha başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirilmeleri ve ülkemize ait norm tablolarının oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Projenin hayata geçirildiği 2015 yılından bugüne kadar 13 binin üzerinde çocuk, yeteneklerinin uygun olduğu spor branşlarına yönlendirildi. - İSTANBUL

Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor
Başakşehir'de 'Sporun T'si' kaldığı yerden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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