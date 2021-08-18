Başakşehir'de sözleşmesi uzatılan Mete Kaan Demir, Eyüpspor'a kiralandı

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi bir yıl uzatılan Mete Kaan Demir, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi.

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi bir yıl uzatılan Mete Kaan Demir, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralık olarak gönderildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mete Kaan Demir, sözleşmesi bir yıl uzatılarak 2021-2022 sezonunun sonuna dek Eyüpspor'a kiralandı. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza Eyüpspor'da başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar