Başakşehir'de sopalı yumruklu kavga kamerada
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Başakşehir'de sopalı yumruklu kavga kamerada

Başakşehir'de sopalı yumruklu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de çıkan kavgada iki grup birbirlerine sopalarla saldırdı.

Başakşehir'de çıkan kavgada iki grup birbirlerine sopalarla saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Başakşehir Bayramtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Taraflar birbirlerini darp ederken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bu sırada çalışır vaziyette olan bir motosiklet de yere devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra taraflar ayrılırken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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