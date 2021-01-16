Başakşehir'de sokaka hayvanları unutulmadı

Başakşehir'de etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına hız verildi. Başakşehir Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktaya mama dağıtımı yaptı.

Başakşehir Belediyesi'ne bağlı veterinerlik birimi ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Başakşehir'in çeşitli noktalarına giden ekipler, sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı yaptı. Mama dağıtımını gören sokak hayvanları, Başakşehir Belediyesi ekiplerinin çevresinde toplandı. Ekipler, sokak köpeklerini elleriyle besledi.

"TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının artırıldığını ifade eden Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Koordinatörü Yunus Kanlı, "Sokak hayvanlarımızın gerek sağlık, gerekse besleme konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kapsamda örnek teşkil eden projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Minik dostlarımızın bizler gibi doğada yaşama hakkı vardır" diye konuştu.

Özellikle olumsuz hava şartlarında acil eylem planlarını devreye aldıklarını ifade eden Kanlı, "Kar yağışının etkili olduğu ilçemizde gıda bulmakta zorlanan can dostlarımıza yardım elini uzattık. Ekiplerimizle birlikte mama ihtiyaçlarını karşıladık. Bu yardımlar sadece soğuk havalarda değil, düzenli olarak yapılıyor. Beslenme ihtiyacının yanı sıra sokak hayvanlarımızın sağlık kontrollerini de düzenli olarak yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı