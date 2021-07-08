Başakşehir'de sohbetler demli, çocuklar keyifli

İstanbul Başakşehir Belediyesi, komşuluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik "Çaya Geldik" etkinliği ile Başakşehirli komşuları bir araya getiriyor.

İstanbul Başakşehir Belediyesi, komşuluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik "Çaya Geldik" etkinliği ile Başakşehirli komşuları bir araya getiriyor. Bir yandan çay eşliğinde sohbetler edilirken, diğer taraftan Başakşehirlilere ilçe genelinde yapılan çalışmalar anlatılıyor.

Başakşehir Belediyesi'nin, komşular arasındaki diyalogu artırmak ve unutulmaya yüz tutan komşuluk kültürünü yeniden canlandırmak için, başlattığı "Çaya Geldik" etkinliğinin bugünkü adresi Başakşehir Konakları oldu. Düzenlenen etkinliğe site sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Sohbetler çayla demleniyor

Büyükler çay ikramı eşliğinde keyifli sohbetler ederken, çocuklar sahne şovlarıyla doyasıya eğlendi. Etkinlik alanında, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından Başakşehirli kadınlara diyetisyen hizmeti verildi. Uzman ekipler tarafından cilt ve saç bakım analizi yapıldı. Başakşehir Belediyesi İletişim Merkezi (BİKOM) personeli de, hem talepleri aldı hem de ilçe sakinlerine yapılan projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geri dönüşümün önemi anlatıldı

Etkinlikte site sakinlerine, Avrupa'ya örnek olan "Sıfır Atık, Güzel Gelecek" projesi de anlatıldı. Yapılan geri dönüşümün çalışmaları hakkına bilgi verildi. Etkinlik alanında yer alan "Bisikletçi Amca" ise çocukların bisikletlerini tamir etti. Yaz ayları boyunca devam edecek "Çaya Geldik" etkinliği, haftanın belli günlerinde farklı sitelerde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı