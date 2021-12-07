BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Başakşehir'de sivil havacılık eğitimleri

Droneturk Havacılık A.Ş. Kurucusu Mustafa Kaçan: "Sivil havacılıkta dünyada söz sahibiyiz"

İSTANBUL - Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde faaliyet gösteren Droneturk Havacılık A.Ş. Kurucusu Mustafa Kaçan, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine dikkat çekti. Kaçan, özellikle insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi olan bir ülke olduğumuzu söyledi.

Başakşehir Belediyesi, sivil havacılık alanında kendini geliştirmek isteyen ilçe sakinlerine tüm imkanları sunuyor. Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde, insansız hava araçları başta olmak üzere sivil havacılık alanında çeşitli eğitimler veriliyor. Bu alanda çalışmalarına devam eden Droneturk Havacılık A.Ş. Kurucusu Mustafa Kaçan, gelişen teknolojinin sivil havacılığa ve insansız hava araçlarına olan etkilerini değerlendirdi.

"Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz"

Türkiye'de sivil havacılığın her geçen gün gelişim ve değişim gösterdiğini söyleyen Kaçar, "Sivil havacılığı sadece ticari olarak değerlendirmemek gerekiyor. Vecihi Hürkuş ve Sabiha Gökçen ile başlayan sivil havacılık sürecimiz, artık insansız hava araçları üreten bir topluma dönüştü. Sivil havacılık bir hobi ya da sportif faaliyet olarak da yapılmaya başlandı. Bunun başında da insansız hava araçları geliyor. Teknolojiyi en iyi şekilde insansız hava araçlarına entegre ederek, dünya genelinde yeni bir dönem başlatmanın da gururunu yaşıyoruz" dedi.

"145 meslek grubunda kullanılıyor"

İnsansız hava araçlarının 145 meslek grubunda kullanıldığını belirten Kaçar, "İlerleyen dönemlerde kullanım alanları daha da yaygınlaşacak. Bu dönemden itibaren bu alanları nasıl genişletebiliriz ve nasıl daha verimli kullanabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bunların başında da okullarımız geliyor. Bu alanlarda daha yoğun ve verimli bir çalışma yürüttüğümüz takdirde, bizden sonra gelen gençlerimize yeni kapılar açmış oluruz. Özellikle insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Bunu ilerletmeli daha geniş alanlara yaymalıyız." diye konuştu.