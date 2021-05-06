Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Beş grup halinde 3'e 1 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck, Giuliano, Fredrik Gulbrandsen ve Alexandru Epureanu'nun fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür